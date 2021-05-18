Стало известно, сколько за год заработали Байден и Харрис

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл за 2020 год заработали около 607 тысяч долларов. Вице-президент Камала Харрис с мужем Дугласом Эмхоффом получили доход в три раза больше, а именно — 1 695 225 долларов. Об этом свидетельствуют налоговые декларации, опубликованные на сайте Белого дома.

Согласно документам, президент с супругой отдали налоговой более 157 тысяч долларов. Они также потратили 30 704 доллара на благотворительность, из них почти треть была выписана фонду имени сына Байдена Бо, который скончался в 2015 году. Харрис и её муж заплатили $621 тысячу федерального подоходного налога, на благотворительность они пожертвовали 27 тысяч.

На протяжении большей части периода, о котором идёт речь, Байден был бывшим вице-президентом и кандидатом в президенты, а Харрис до избрания вице-президентом работала сенатором.