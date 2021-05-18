Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Стало известно, сколько за год заработали Байден и Харрис

Сумма доходов американского лидера и его супруги оказалась меньше уплаченных вице-президентом и её мужем налогов.

18 мая, 00:26
<p>Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. Фото © ТАСС / David J. Phillip</p>

Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. Фото © ТАСС / David J. Phillip

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл за 2020 год заработали около 607 тысяч долларов. Вице-президент Камала Харрис с мужем Дугласом Эмхоффом получили доход в три раза больше, а именно — 1 695 225 долларов. Об этом свидетельствуют налоговые декларации, опубликованные на сайте Белого дома.

Согласно документам, президент с супругой отдали налоговой более 157 тысяч долларов. Они также потратили 30 704 доллара на благотворительность, из них почти треть была выписана фонду имени сына Байдена Бо, который скончался в 2015 году. Харрис и её муж заплатили $621 тысячу федерального подоходного налога, на благотворительность они пожертвовали 27 тысяч.

Стало известно, сколько за год заработал Путин

Стало известно, сколько за год заработал Путин

На протяжении большей части периода, о котором идёт речь, Байден был бывшим вице-президентом и кандидатом в президенты, а Харрис до избрания вице-президентом работала сенатором.

Ранее Лайф писал о налоговых декларациях членов Правительства РФ, наибольший доход по итогам 2020 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров — 740 миллионов 413 тысяч рублей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

Байдену указали на фатальную ошибку, которая приведёт к поражению Киева в войне с Москвой

вчера в 23:27

ХАМАС опроверг сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

вчера в 23:46

Российские сапёры взорвали подземную базу террористов в сирийской Хаме

вчера в 23:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1