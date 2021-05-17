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В Белоруссии придумали способ отомстить Евровидению за отстранение

Организаторы забраковали сразу две песни белорусской группы "Галасы 3Места" из-за политического подтекста.

17 мая, 23:46
<p>Группа "Галасы ЗМеста". Фото © <a href="https://galasyzmesta.by/category/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">galasyzmesta.by</a></p>

Группа "Галасы ЗМеста". Фото © galasyzmesta.by

Белорусское гостелевидение "Белтелерадиокомпания" отказалось от трансляции песенного конкурса Евровидение-2021 в отместку за недопуск группы "Галасы ЗМеста". Организаторы отклонили песню "Я научу тебя", а потом отказались согласовать и вторую композицию группы.

"Мы не участвуем в конкурсе, и речи о трансляции не могло идти в принципе. <...> Мы ни при каких условиях не планировали показывать Евровидение в этом году", — объяснили в пресс-службе компании.

Песни белорусской группы не устроили Европейский вещательный союз "из-за политического подтекста". Однако жители страны всё же смогут посмотреть трансляцию на YouTube-канале Eurovision Song Contest — официальном канале музыкального конкурса. Полуфиналы состязания пройдут в Роттердаме 18 и 20 мая, финал — 22 мая.

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Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии возмутились отстранением от Евровидения. Решение о дисквалификации страны политически мотивировано, уверены в Минске.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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