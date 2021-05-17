В Белоруссии придумали способ отомстить Евровидению за отстранение

Белорусское гостелевидение "Белтелерадиокомпания" отказалось от трансляции песенного конкурса Евровидение-2021 в отместку за недопуск группы "Галасы ЗМеста". Организаторы отклонили песню "Я научу тебя", а потом отказались согласовать и вторую композицию группы.

"Мы не участвуем в конкурсе, и речи о трансляции не могло идти в принципе. <...> Мы ни при каких условиях не планировали показывать Евровидение в этом году", — объяснили в пресс-службе компании.

Песни белорусской группы не устроили Европейский вещательный союз "из-за политического подтекста". Однако жители страны всё же смогут посмотреть трансляцию на YouTube-канале Eurovision Song Contest — официальном канале музыкального конкурса. Полуфиналы состязания пройдут в Роттердаме 18 и 20 мая, финал — 22 мая.