Под Хабаровском двое рабочих погибли при взрыве газового баллона в автомобиле

В результате взрыва газового баллона в кузове автомобиля ГАЗ-66 в 30 км от посёлка Софийск в Хабаровском крае два человека погибли и двое пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В 30 км от посёлка Софийск Верхнебуреинского района в кунге автомобиля ГАЗ-66, в котором находились работники золотодобывающей артели "Ниман", произошёл взрыв газового баллона. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека, двое из них погибли", — говорится в сообщении прокуратуры.

Выясняются обстоятельства случившегося. Прокуратура Верхнебуреинского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.