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Под Хабаровском двое рабочих погибли при взрыве газового баллона в автомобиле

Ещё два человека пострадали. Все они являются сотрудниками золотодобывающей артели "Ниман".

17 мая, 23:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В результате взрыва газового баллона в кузове автомобиля ГАЗ-66 в 30 км от посёлка Софийск в Хабаровском крае два человека погибли и двое пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В 30 км от посёлка Софийск Верхнебуреинского района в кунге автомобиля ГАЗ-66, в котором находились работники золотодобывающей артели "Ниман", произошёл взрыв газового баллона. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека, двое из них погибли", — говорится в сообщении прокуратуры.

В Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров

В Саратовской области два человека погибли при столкновении катеров

Выясняются обстоятельства случившегося. Прокуратура Верхнебуреинского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Лайф рассказывал о чрезвычайном происшествии в Архангельской области. Здесь произошло крушение вертолёта на Белом море, в результате которого один человек погиб, двое доставлены катером в больницу, местонахождение ещё одного человека устанавливается.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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