Байден призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей в секторе Газа
Глава Белого дома вновь повторил твёрдую поддержку права Израиля на самозащиту.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Коллаж © LIFE / Фото © ТАСС / Evan Vucci / Noam Moskowitz
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приложить все усилия для обеспечения защиты мирных граждан при ударах по сектору Газа. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространённом по итогам беседы двух лидеров.
"Президент повторил твёрдую поддержку права Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак. Президент приветствовал усилия по борьбе с насилием между общинами и умиротворению Иерусалима. Он призвал Израиль предпринять все усилия, чтобы обеспечить защиту невинных гражданских лиц", — говорится в сообщении Белого дома.
Байден и Нетаньяху также обсудили прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Во время разговора глава Белого дома указал на необходимость прекращения огня в регионе. Два лидера договорились, что они и их команды будут поддерживать тесные контакты по данному вопросу.
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Ранее Лайф сообщал, что с 10 мая из сектора Газа по территории еврейского государства выпустили 3350 ракет. В военном ведомстве отметили, что 90% из них было перехвачено системой ПВО "Железный купол". Тем временем российский МИД выступил с заявлением, что осуждает использование силы против населения Израиля и Палестины, в связи с чем Москва призывает в срочном порядке провести заседание ближневосточного квартета на уровне министров.
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