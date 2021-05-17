Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Байден призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей в секторе Газа

Глава Белого дома вновь повторил твёрдую поддержку права Израиля на самозащиту.

17 мая, 22:35
<p>Президент США Джо Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Коллаж © LIFE / Фото © ТАСС / Evan Vucci / Noam Moskowitz</p>

Президент США Джо Байден, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Коллаж © LIFE / Фото © ТАСС / Evan Vucci / Noam Moskowitz

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приложить все усилия для обеспечения защиты мирных граждан при ударах по сектору Газа. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространённом по итогам беседы двух лидеров.

"Президент повторил твёрдую поддержку права Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак. Президент приветствовал усилия по борьбе с насилием между общинами и умиротворению Иерусалима. Он призвал Израиль предпринять все усилия, чтобы обеспечить защиту невинных гражданских лиц", — говорится в сообщении Белого дома.

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

Байден и Нетаньяху также обсудили прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Во время разговора глава Белого дома указал на необходимость прекращения огня в регионе. Два лидера договорились, что они и их команды будут поддерживать тесные контакты по данному вопросу.

"Вы пишете историю окровавленными руками". Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю на $735 млн

"Вы пишете историю окровавленными руками". Эрдоган раскритиковал Байдена за продажу оружия Израилю на $735 млн

Ранее Лайф сообщал, что с 10 мая из сектора Газа по территории еврейского государства выпустили 3350 ракет. В военном ведомстве отметили, что 90% из них было перехвачено системой ПВО "Железный купол". Тем временем российский МИД выступил с заявлением, что осуждает использование силы против населения Израиля и Палестины, в связи с чем Москва призывает в срочном порядке провести заседание ближневосточного квартета на уровне министров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Байдену указали на фатальную ошибку, которая приведёт к поражению Киева в войне с Москвой

вчера в 23:27

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит атаку на палестинских радикалов в Газе

16 мая, 14:57

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

вчера в 23:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1