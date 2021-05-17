Байден призвал Нетаньяху избегать гибели мирных жителей в секторе Газа

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приложить все усилия для обеспечения защиты мирных граждан при ударах по сектору Газа. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространённом по итогам беседы двух лидеров.

"Президент повторил твёрдую поддержку права Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак. Президент приветствовал усилия по борьбе с насилием между общинами и умиротворению Иерусалима. Он призвал Израиль предпринять все усилия, чтобы обеспечить защиту невинных гражданских лиц", — говорится в сообщении Белого дома.

Байден и Нетаньяху также обсудили прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Во время разговора глава Белого дома указал на необходимость прекращения огня в регионе. Два лидера договорились, что они и их команды будут поддерживать тесные контакты по данному вопросу.