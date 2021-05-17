Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Глава Крыма сообщил о завершении острой фазы дефицита воды на полуострове

В регионе запланировано строительство двух дополнительных водохранилищ для решения проблемы.

17 мая, 22:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Крыму завершилась острая фаза дефицита воды, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в эфире программы "Открытый разговор" телеканала "Миллет".

"Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером", — заявил Аксёнов.

В правительстве заверили, что Крым обеспечен водой на ближайшие годы

В правительстве заверили, что Крым обеспечен водой на ближайшие годы

По заявлению главы республики, для решения проблемы водоснабжения Симферополя и Алушты запланировано строительство двух дополнительных водохранилищ ёмкостью 15 млн кубометров и 8 млн кубометров.

Ранее Лайф писал о том, что власти Крыма попросили возбудить уголовные дела против 12 граждан Украины.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1