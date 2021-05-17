Глава Крыма сообщил о завершении острой фазы дефицита воды на полуострове

В Крыму завершилась острая фаза дефицита воды, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в эфире программы "Открытый разговор" телеканала "Миллет".

"Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером", — заявил Аксёнов.

По заявлению главы республики, для решения проблемы водоснабжения Симферополя и Алушты запланировано строительство двух дополнительных водохранилищ ёмкостью 15 млн кубометров и 8 млн кубометров.