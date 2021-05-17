Глава Крыма сообщил о завершении острой фазы дефицита воды на полуострове
В регионе запланировано строительство двух дополнительных водохранилищ для решения проблемы.
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В Крыму завершилась острая фаза дефицита воды, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в эфире программы "Открытый разговор" телеканала "Миллет".
"Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером", — заявил Аксёнов.
По заявлению главы республики, для решения проблемы водоснабжения Симферополя и Алушты запланировано строительство двух дополнительных водохранилищ ёмкостью 15 млн кубометров и 8 млн кубометров.
Ранее Лайф писал о том, что власти Крыма попросили возбудить уголовные дела против 12 граждан Украины.
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