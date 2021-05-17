Сыну экс-главы Иркутской области Левченко предъявили ещё одно обвинение

"Моему подзащитному было предъявлено новое обвинение по статье "Ограничение конкуренции" (ч. 2 ст. 178 УК РФ). При этом следователи снизили размер ущерба по делу, связанному с мошенничеством, с 185 до 55 млн рублей", — рассказал адвокат ТАСС.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года, Левченко-младшему и директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку было предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении в особо крупном размере средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, в результате их махинаций Иркутской области был причинён ущерб в размере более 185 млн рублей.