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Сыну экс-главы Иркутской области Левченко предъявили ещё одно обвинение

При этом следователи снизили размер ущерба по делу, связанному с мошенничеством.

17 мая, 21:34
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе </p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Следствие дополнило дело Андрея Левченко — депутата Заксобрания Иркутской области, сына экс-губернатора региона, обвинением в ограничении конкуренции. Об этом сообщил адвокат арестованного Дмитрий Аграновский.

"Моему подзащитному было предъявлено новое обвинение по статье "Ограничение конкуренции" (ч. 2 ст. 178 УК РФ). При этом следователи снизили размер ущерба по делу, связанному с мошенничеством, с 185 до 55 млн рублей", — рассказал адвокат ТАСС.

Опубликовано видео с задержанием сына экс-губернатора Иркутской области. С обысками пришли и к отцу

Опубликовано видео с задержанием сына экс-губернатора Иркутской области. С обысками пришли и к отцу

Напомним, уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года, Левченко-младшему и директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку было предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении в особо крупном размере средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, которое было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, в результате их махинаций Иркутской области был причинён ущерб в размере более 185 млн рублей.

Семейный подряд. Сын бывшего губернатора Иркутской области Левченко уже под следствием, а отец следующий?

Семейный подряд. Сын бывшего губернатора Иркутской области Левченко уже под следствием, а отец следующий?

Левченко был арестован в конце октября 2020 года. Обвиняемый отказывался давать показания в суде. Хамуляк в ноябре 2019 года был арестован и вину свою признал.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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