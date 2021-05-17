Финляндия резко снизила закупки российской нефти

Финляндия снизила импорт российской нефти на 25 процентов в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на платформу Refinitiv Eikon.

Всего в годовом выражении импорт российской нефти составил 2,1 миллиона тонн, что на 25% меньше, чем годом ранее. В апреле текущего года закупки Urals финскими НПЗ были сокращены на 64% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — с 1,1 до 0,4 млн тонн.

Ведущим нефтепереработчиком в Финляндии является компания Neste Oil, которая в основном закупает сырьё в России. Однако сейчас страна спешит переориентироваться на возобновляемые источники энергии, поэтому нефтеперерабатывающие заводы перепрофилируются.