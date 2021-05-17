Бесследное исчезновение ребёнка: неизвестный увёл мальчика с детской площадки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 17 мая пропал шестилетний Артём Василенков с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя. Об этом сообщает координатор поисково-спасательного отряда "Волонтёр" Сергей Шухрин.

По данным поисково-спасательного отряда, шестилетний ребёнок пропал около 10:00 17 мая. Улица Гоголя находится в центре Нижнего Новгорода, это район, где много старых двух-, трёхэтажных домов, в том числе заброшенных. Поисками мальчика занимается около 300 человек: волонтёры, полиция, Следственный комитет, местные жители, соседи.

"Он где-то здесь, в Нижегородском районе. В час дня, в два часа, в четыре часа его видели или одного, или в компании с бомжами. Есть тут два известных персонажа… Ищем и ребёнка, и этих двух мужчин", — рассказал Шухрин.

Мальчик несколько раз попадал на видеокамеры идущим под руку с неизвестным. Также есть показания свидетелей, видевших ребёнка с неким мужчиной. Надежда найти мальчика живым и здоровым есть, но нужно торопиться, считают волонтёры.