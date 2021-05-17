Аксёнов рассказал об украинской "диванной армии"
На раскачивание ситуации в России с помощью Интернета тратятся "большие силы и большие деньги".
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что создан специальный проект по дестабилизации ситуации в Крыму — "украинская диванная армия", план действий которой патронируют американцы.
"Украинскими властями при содействии американцев, по сути это американцы патронируют проект, создана украинская "диванная армия", которая работает в чистом виде по Крыму. Любой вопрос, любая конфликтная ситуация, независимо на какой почве, даже на бытовой, возникающая в Крыму, активно распространяется и поддерживается из-за рубежа", — сказал Аксёнов в эфире крымско-татарского канала "Миллет".
Он отметил, что американцы и украинцы тратят "большие силы и большие деньги" на то, чтобы с помощью Интернета иметь возможность раскачать ситуацию в общем в России, а особенно в российском Крыму. Глава Крыма при этом уверен, что все попытки провокаций будут обречены на провал. Безопасность обеспечена в полном объёме, вооружённых сил и различных средств представлено в достаточном количестве, жителям ничего не угрожает.
"Хочу сказать, что с точки зрения безопасности главное — это информационная безопасность. Всё остальное, я имею в виду физическую безопасность граждан, службами и Минобороны РФ обеспечено на все 100%", — подчеркнул Аксёнов.
Напомним, ранее Лайф писал, что после воссоединения Крыма с РФ Киев всячески пытается дестабилизировать ситуацию. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове. Ранее власти Крыма попросили возбудить уголовные дела против 12 граждан Украины из-за водной блокады. Но в правительстве заверили, что полуостров обеспечен водой на ближайшие годы, также глава региона Аксёнов отметил, что курортному сезону на полуострове ничего не угрожает.
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