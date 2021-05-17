Аксёнов рассказал об украинской "диванной армии"

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что создан специальный проект по дестабилизации ситуации в Крыму — "украинская диванная армия", план действий которой патронируют американцы.

"Украинскими властями при содействии американцев, по сути это американцы патронируют проект, создана украинская "диванная армия", которая работает в чистом виде по Крыму. Любой вопрос, любая конфликтная ситуация, независимо на какой почве, даже на бытовой, возникающая в Крыму, активно распространяется и поддерживается из-за рубежа", — сказал Аксёнов в эфире крымско-татарского канала "Миллет".

Он отметил, что американцы и украинцы тратят "большие силы и большие деньги" на то, чтобы с помощью Интернета иметь возможность раскачать ситуацию в общем в России, а особенно в российском Крыму. Глава Крыма при этом уверен, что все попытки провокаций будут обречены на провал. Безопасность обеспечена в полном объёме, вооружённых сил и различных средств представлено в достаточном количестве, жителям ничего не угрожает.