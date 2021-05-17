"Аэрофлот" сократил число рейсов в Турцию до двух в неделю

"Аэрофлот" прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, за исключением двух рейсов в неделю. Об этом сообщил журналистам официальный представитель авиаперевозчика Михаил Дёмин.

"Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперёд. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами", — объяснил Дёмин.

Представитель авиаперевозчика уточнил, что, как только "появятся другие решения", авиакомпания сможет пересмотреть расписание и увеличить количество рейсов.