Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Аэрофлот" сократил число рейсов в Турцию до двух в неделю

В авиакомпании заявили о готовности пересмотреть расписание в зависимости от решения оперштаба.

17 мая, 21:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

"Аэрофлот" прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, за исключением двух рейсов в неделю. Об этом сообщил журналистам официальный представитель авиаперевозчика Михаил Дёмин.

"Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперёд. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами", — объяснил Дёмин.

Россия предложила Турции присоединиться к платформе "Путешествую без CoViD-19"

Россия предложила Турции присоединиться к платформе "Путешествую без CoViD-19"

Представитель авиаперевозчика уточнил, что, как только "появятся другие решения", авиакомпания сможет пересмотреть расписание и увеличить количество рейсов.

Ранее Лайф писал о том, что оперштаб опроверг сообщения в СМИ о продлении приостановки авиасообщения с Турцией.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1