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Беглов предупредил о возможном ужесточении коронавирусных ограничений в Петербурге

Это связано с ростом числа заразившихся смертоносной инфекцией и количеством госпитализаций.

17 мая, 22:50
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В Санкт-Петербурга могут ужесточить ограничительные меры, введённые в городе из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире "Радио России".

"На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю почти на 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения, — объяснил Беглов.

В Петербурге разворачивают более 400 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом

В Петербурге разворачивают более 400 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом

Отметим, что темпы заражения в Петербурге увеличились почти на 30% в сравнении с прошлой неделей. По сравнению с прошлым воскресеньем, 9 мая, число новых случаев заражения в Северной столице увеличилось на 29%. Под наблюдением врачей сейчас находится 15 405 носителей вируса, что по сравнению с 8 мая больше на 6,38%. Число госпитализаций взрослых пациентов за сутки выросло с 353 до 446, то есть на 26,35%. При этом всего в России за минувшие сутки выявлено свыше 9,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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