"В России не будет коллективного иммунитета против ковида": Пугающие прогнозы врачей по вакцинации

При нынешних темпах вакцинации населения от ковида в России никогда не сформируется коллективный иммунитет против этой болезни, заявил Лайфу практикующий врач, доктор медицинских наук Антон Ершов. Напомним, для коллективной защиты необходимо привить не менее 75% жителей страны. Меж тем 6 мая 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к тому моменту полностью вакцинировались лишь 9,5 миллиона россиян, это 6,6% населения. Вакцинация в стране стартовала 18 января. Таким образом, это результат почти четырёх месяцев кампании.

Это слишком медленно, заверил Антон Ершов. Он подчеркнул, что антитела к SARS-Cov-2 не вечны: по клиническим наблюдениям, они активны в среднем четыре-шесть месяцев. Это значит, что через полгода из списка защищённых смело можно вычитать всех тех, кто привился в первые недели вакцинации. Доктор медицинских наук убеждён, что в идеале надо привить ВСЕХ СРАЗУ или, по крайней мере, как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

— Нужно за три-четыре месяца хотя бы приблизиться к 50%, иначе это просто пшик в воздух. Надо идти опережающими темпами — вакцинироваться быстрее, чем у населения падает иммунитет. Какой смысл вакцинировать, допустим, двух человек, если к моменту вакцинации третьего и четвёртого у первых двоих уже нет иммунитета? — объясняет врач.

Он также не исключил, что уровня коллективного иммунитета страна достигнет естественным путём, если её накроет особо мощной волной пандемии. Но это означает гибель многих людей, которой можно избежать. Кстати, 17 мая 2021 года в России выявили 9328 новых случаев заражения ковидом. За последний месяц это самая высокая цифра после 14 мая, тогда было 9462 случая.

По данным ТАСС, коэффициент распространения CoViD-19 в России достиг максимума за последние пять месяцев. Антон Ершов выразил опасения, что в стране пандемия по большому счёту может вообще не закончиться.

— Если ковид не исчезнет сам собой, как испанка, про которую никто не знает, куда она делась, то коронавирус просто превратится в сезонную инфекцию. Пока к этому всё идёт, — полагает он.

Похожее мнение выразил педиатр, вакцинолог, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков.

— Люди, которые переболели в первую волну, уже теряют иммунитет и заболевают повторно, то есть они уже не являются иммунной прослойкой населения. Те, кто переболел прошлой осенью, сейчас уже тоже не будут иметь иммунитета. И, если сейчас не будет идти активная вакцинация, мы просто-напросто будем стоять на одной позиции, на уровне где-то 40%, чего недостаточно для того, чтобы прекратить эпидемию, — сказал он Лайфу.

Почему вакцинация в России идёт медленно?

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Врачи уверены, что главная проблема — нежелание россиян, их многочисленные сомнения и предубеждения. В пользу этой версии говорит и статистика: по данным проведённого недавно социологического опроса, 42% граждан страны не намерены вакцинироваться ни при каких обстоятельствах.

— Основная причина в том, что голос антивакцинального лобби сильнее, звучнее и более подкован и разнообразен, чем голос "вакцинальщиков", — сказал Антон Ершов.

Евгений Тимаков, в свою очередь, добавил, что у большинства россиян сложилось ложное впечатление относительно стабильной ситуации и они не осознают реальной опасности.

— Все в расслабленном состоянии, видят, что статистика стабильна, ничего не увеличивается, и не понимают, что статистика не отражает истинной ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, — отметил Евгений Тимаков.

Педиатр обратил внимание на резко возросшее количество смертей от ковида и при этом снижение количества заражённых. Он считает, что эти данные не согласуются друг с другом и вызывают подозрения.

— У нас летальность увеличилась в два с лишним раза. Если осенью она была в волну 2,2%, то сейчас она 4,4–4,5%. А выявленных случаев стало меньше, их сейчас в районе девяти тысяч. Но коронавирус за время пандемии показал стабильный процент летальности. Поэтому если смотреть по пропорции, то можно считать, что у нас реальных случаев около 20 тысяч в сутки — на ту летальность, которая у нас сейчас есть, — предполагает врач.

Вот это вакцинация

Фото © Getty Images / Liao Pan / China News Service

По мнению Антона Ершова, стоит обратить внимание на США, где при вдвое большей численности населения (331 миллион против 146 миллионов в России) привили уже половину жителей. А лучший пример сознательного подхода показал Израиль, считает доктор медицинских наук.

— Там не только информируют всё население об этом, но и предпринимают очень серьёзные ограничительные меры в отношении тех, кто не вакцинировался. Не вакцинировался — в ресторан нельзя. Не вакцинировался — на пляж нельзя. Не вакцинировался — в спортзал нельзя. Не вакцинировался — в кинотеатр нельзя. А ведь это Израиль. Почему об этом никто вслух не говорит? — вопрошает доктор медицинских наук.

— У нас мягкий подход был, и население не понимает, что мягкий подход был сделан для благополучия населения, чтобы население спокойно могло провакцинироваться, и максимально стараются не посадить страну на экономический локдаун. Население этого не понимает. Они думают, что ну раз нет такой жёсткости, зачем мы будем делать прививку. Это менталитет. Пока петух не клюнет и гром не грянет, ничего делать не будут, — отметил Евгений Тимаков.

Педиатр и вакцинолог призвал россиян непременно привиться предстоящим летом, чтобы избежать катастрофической ситуации осенью.

— Аллергии сейчас закончатся, противопоказаний к вакцинации никаких не будет, у всех отпускной период, и надо его использовать с пользой и подготовиться к осени, иначе осенью мы увидим не просто четвёртую волну, а, боюсь, с такими темпами вакцинации увидим "хорошую" четвёртую волну, — предупредил он.