Напавшего на школу студента из Казани поставили на учёт как лицо, склонное к суициду
Теперь за 19-летним обвиняемым будет осуществляться строгий контроль.
Фото © Объединённая пресс-служба судов Республики Татарстан
Ильназа Галявиева, который совершил нападение на гимназию № 175 в Казани, поставили на учёт как склонного к суициду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Он состоит на профилактическом учёте как лицо, склонное к совершению суицида", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, теперь за 19-летним Галявиевым будет осуществляться строгий контроль.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.
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