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Напавшего на школу студента из Казани поставили на учёт как лицо, склонное к суициду

Теперь за 19-летним обвиняемым будет осуществляться строгий контроль.

17 мая, 23:28
<p>Фото © Объединённая пресс-служба судов Республики Татарстан</p>

Фото © Объединённая пресс-служба судов Республики Татарстан

Ильназа Галявиева, который совершил нападение на гимназию № 175 в Казани, поставили на учёт как склонного к суициду. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Он состоит на профилактическом учёте как лицо, склонное к совершению суицида", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, теперь за 19-летним Галявиевым будет осуществляться строгий контроль.

Галявиев содержится в одиночной камере казанского СИЗО

Галявиев содержится в одиночной камере казанского СИЗО

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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