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Студент прожил на верхушке дерева 11 дней из-за коронавируса

Построить убежище на высоте пришлось для того, чтобы обезопасить своих родных от заражения CoViD-19.

17 мая, 23:19
<p>В Индии студент Рамават Шива Наик провёл 11 дней на дереве из-за коронавируса. Фото © <a href="https://twitter.com/ians_india/status/1394207128831762436/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IANS Tweets</a></p>

В Индии студент Рамават Шива Наик провёл 11 дней на дереве из-за коронавируса. Фото © IANS Tweets

В индийском штате Телангана 18-летний студент по имени Рамават Шива Наик, инфицированный коронавирусом, провёл 11 дней на дереве. Об этом пишет The Tribune India.

Как сообщает издание, Шива проживает вместе с родителями и сестрой в небольшом доме в деревне Котанандиконда. Когда молодой человек узнал о диагнозе, чтобы не заразить своих родных, он построил "изолятор" из бамбука и верёвок на ветвях каранджи. Связь с семьёй Шива поддерживал с помощью мобильного телефона. Родители приносили к дереву еду и другие необходимые предметы — молодой человек поднимал их в своё убежище с помощью ведра и верёвки.

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Студент обратился к местным властям с просьбой создать изолятор. Спустя 11 дней ему предоставили место в помещении для заболевших. После этого Шива смог спуститься с дерева и переехать в центр для пациентов с CoViD-19.

Ранее Лайф писал о том, что выживших после коронавируса в Индии добивает "чёрная плесень".

Авторы
Юлия Коновалова

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