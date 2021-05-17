Студент прожил на верхушке дерева 11 дней из-за коронавируса

Как сообщает издание, Шива проживает вместе с родителями и сестрой в небольшом доме в деревне Котанандиконда. Когда молодой человек узнал о диагнозе, чтобы не заразить своих родных, он построил "изолятор" из бамбука и верёвок на ветвях каранджи. Связь с семьёй Шива поддерживал с помощью мобильного телефона. Родители приносили к дереву еду и другие необходимые предметы — молодой человек поднимал их в своё убежище с помощью ведра и верёвки.