Студент прожил на верхушке дерева 11 дней из-за коронавируса
Построить убежище на высоте пришлось для того, чтобы обезопасить своих родных от заражения CoViD-19.
В Индии студент Рамават Шива Наик провёл 11 дней на дереве из-за коронавируса. Фото © IANS Tweets
В индийском штате Телангана 18-летний студент по имени Рамават Шива Наик, инфицированный коронавирусом, провёл 11 дней на дереве. Об этом пишет The Tribune India.
Как сообщает издание, Шива проживает вместе с родителями и сестрой в небольшом доме в деревне Котанандиконда. Когда молодой человек узнал о диагнозе, чтобы не заразить своих родных, он построил "изолятор" из бамбука и верёвок на ветвях каранджи. Связь с семьёй Шива поддерживал с помощью мобильного телефона. Родители приносили к дереву еду и другие необходимые предметы — молодой человек поднимал их в своё убежище с помощью ведра и верёвки.
Студент обратился к местным властям с просьбой создать изолятор. Спустя 11 дней ему предоставили место в помещении для заболевших. После этого Шива смог спуститься с дерева и переехать в центр для пациентов с CoViD-19.
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