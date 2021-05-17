Израиль обстрелял Ливан в ответ на попытку ракетного удара

ВВС Израиля обстреляли территорию Ливана, с которой был произведён неудачный пуск шести ракет в сторону северной части еврейского государства. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Только что из Ливана было выпущено шесть ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. В ответ наша артиллерия открыла огонь по местам запуска этих ракет", — сообщили в ЦАХАЛ.