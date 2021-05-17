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Израиль обстрелял Ливан в ответ на попытку ракетного удара

Все пущенные из республики снаряды упали на её же территорию.

17 мая, 23:59
<p>Фото © ТАСС / ЕР</p>

Фото © ТАСС / ЕР

ВВС Израиля обстреляли территорию Ливана, с которой был произведён неудачный пуск шести ракет в сторону северной части еврейского государства. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Только что из Ливана было выпущено шесть ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. В ответ наша артиллерия открыла огонь по местам запуска этих ракет", сообщили в ЦАХАЛ.

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Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжаются не первую неделю. Российский МИД осудил использование силы против населения Израиля и Палестины, а также призвал в срочном порядке провести заседание "ближневосточного квартета" на уровне министров.

Авторы
Юлия Коновалова

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