Израиль обстрелял Ливан в ответ на попытку ракетного удара
Все пущенные из республики снаряды упали на её же территорию.
Фото © ТАСС / ЕР
ВВС Израиля обстреляли территорию Ливана, с которой был произведён неудачный пуск шести ракет в сторону северной части еврейского государства. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Только что из Ливана было выпущено шесть ракет в сторону северной части Израиля, все они упали на территории Ливана. В ответ наша артиллерия открыла огонь по местам запуска этих ракет", — сообщили в ЦАХАЛ.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжаются не первую неделю. Российский МИД осудил использование силы против населения Израиля и Палестины, а также призвал в срочном порядке провести заседание "ближневосточного квартета" на уровне министров.
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