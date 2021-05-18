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МЧС показало видео с места крушения вертолёта под Архангельском

В результате ЧП погиб пилот, два пассажира доставлены в больницу.

18 мая, 00:15

Место крушения вертолёта под Архангельском. Видео © МЧС России

МЧС России опубликовало видео с места крушения вертолёта Robinson в Архангельской области. На кадрах видно разбившуюся винтокрылую машину в Белом море.

На месте ЧП продолжаются поиски одного из пассажиров вертолёта. Пилот воздушного судна погиб. Ещё два пассажира выжили. Они доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Лайф узнал имена погибшего и пострадавших при крушении вертолёта под Архангельском

Лайф узнал имена погибшего и пострадавших при крушении вертолёта под Архангельском

Ранее Лайф сообщал, что местонахождение ещё одного человека, который был в упавшем вертолёте, устанавливается. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Причины крушения выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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