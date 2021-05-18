МЧС показало видео с места крушения вертолёта под Архангельском

Место крушения вертолёта под Архангельском. Видео © МЧС России

МЧС России опубликовало видео с места крушения вертолёта Robinson в Архангельской области. На кадрах видно разбившуюся винтокрылую машину в Белом море.

На месте ЧП продолжаются поиски одного из пассажиров вертолёта. Пилот воздушного судна погиб. Ещё два пассажира выжили. Они доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.