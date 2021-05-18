МЧС показало видео с места крушения вертолёта под Архангельском
В результате ЧП погиб пилот, два пассажира доставлены в больницу.
Место крушения вертолёта под Архангельском. Видео © МЧС России
МЧС России опубликовало видео с места крушения вертолёта Robinson в Архангельской области. На кадрах видно разбившуюся винтокрылую машину в Белом море.
На месте ЧП продолжаются поиски одного из пассажиров вертолёта. Пилот воздушного судна погиб. Ещё два пассажира выжили. Они доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее Лайф сообщал, что местонахождение ещё одного человека, который был в упавшем вертолёте, устанавливается. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Причины крушения выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека".
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