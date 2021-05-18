В Раде устыдились из-за унижения Грузии, Молдавии и Украины перед Западом
Нардеп считает оскорбительным то, что Киев, Тбилиси и Кишинёв умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и.о. главы МИД Молдавии Аурелиу Чокой (справа налево). Фото © МИД Молдавии
Попытки Украины, Грузии и Молдавии добиться включения в НАТО и Евросоюз с помощью "мольбы" являются унижением. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин, комментируя подписание меморандума о создании "Ассоциированного трио" министрами иностранных дел этих трёх государств.
"Руководители Грузии с её проблемными территориями Осетии и Абхазии, Молдавии со своим Приднестровьем и Украины с Донбассом и Крымом умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО. Унижение. Стыд. Неадекватность", — написал Кузьмин в "Фейсбуке".
Меморандум о создании "Ассоциированного трио", целью которого является ускорение интеграции его участников в структуры НАТО и Европейского союза, 17 мая подписали в Киеве министры иностранных дел Украины, Молдавии и Грузии. Документ предполагает, что страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами ЕС и координировать действия в рамках "Восточного партнёрства".
Ранее глава МИД Украины заявил, что путь к членству в Североатлантическом альянсе уже "находится на столе". Киев рассчитывает на то, что США будут воспринимать Украину в качестве "восточной границы демократии".
Комментариев: 0