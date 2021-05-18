В Раде устыдились из-за унижения Грузии, Молдавии и Украины перед Западом

Попытки Украины, Грузии и Молдавии добиться включения в НАТО и Евросоюз с помощью "мольбы" являются унижением. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин, комментируя подписание меморандума о создании "Ассоциированного трио" министрами иностранных дел этих трёх государств.

"Руководители Грузии с её проблемными территориями Осетии и Абхазии, Молдавии со своим Приднестровьем и Украины с Донбассом и Крымом умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО. Унижение. Стыд. Неадекватность", — написал Кузьмин в "Фейсбуке".