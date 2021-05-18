Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Раде устыдились из-за унижения Грузии, Молдавии и Украины перед Западом

Нардеп считает оскорбительным то, что Киев, Тбилиси и Кишинёв умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО.

18 мая, 01:25
5845
<p>Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и.о. главы МИД Молдавии Аурелиу Чокой (справа налево). Фото © МИД Молдавии</p>

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и.о. главы МИД Молдавии Аурелиу Чокой (справа налево). Фото © МИД Молдавии

Попытки Украины, Грузии и Молдавии добиться включения в НАТО и Евросоюз с помощью "мольбы" являются унижением. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин, комментируя подписание меморандума о создании "Ассоциированного трио" министрами иностранных дел этих трёх государств.

"Руководители Грузии с её проблемными территориями Осетии и Абхазии, Молдавии со своим Приднестровьем и Украины с Донбассом и Крымом умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО. Унижение. Стыд. Неадекватность", — написал Кузьмин в "Фейсбуке".

"Всем на нас наплевать": На Украине пожаловались на "геополитическое" одиночество

"Всем на нас наплевать": На Украине пожаловались на "геополитическое" одиночество

Меморандум о создании "Ассоциированного трио", целью которого является ускорение интеграции его участников в структуры НАТО и Европейского союза, 17 мая подписали в Киеве министры иностранных дел Украины, Молдавии и Грузии. Документ предполагает, что страны будут консультироваться по теме евроинтеграции, вести переговоры с институтами ЕС и координировать действия в рамках "Восточного партнёрства".

Ранее глава МИД Украины заявил, что путь к членству в Североатлантическом альянсе уже "находится на столе". Киев рассчитывает на то, что США будут воспринимать Украину в качестве "восточной границы демократии".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Байдену указали на фатальную ошибку, которая приведёт к поражению Киева в войне с Москвой

вчера в 23:27

Тяжёлый металл: почему на первый атомный авианосец хотят потратить полтриллиона рублей

вчера в 21:40

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

вчера в 23:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1