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Пять человек стали жертвами страшного ДТП с "газелью" в Красноярском крае

По предварительной версии, "хонда" выехала на встречную полосу и столкнулась с автофургоном.

18 мая, 00:54
<p>Фото © ГУ МВД России по Красноярскому краю</p>

Фото © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Пять человек погибли в результате страшного ДТП с участием легкового автомобиля и "газели" в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Фото © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Фото © ГУ МВД России по Красноярскому краю

"Водитель автомобиля Honda Civic Ferio, двигаясь со стороны г. Ачинска в сторону г. Боготола, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2747 (фургон)", — рассказали в управлении.

Все пятеро погибших — мужчины. Это водитель и пассажиры автомобиля Honda. Правоохранители выясняют подробности аварии.

На Урале попал на видео момент лобового столкновения легковушки с "газелью"

На Урале попал на видео момент лобового столкновения легковушки с "газелью"

А в Москве ранее в ДТП с машиной такси разбился известный священнослужитель Симеон Аветисян. Такси, в котором находился протодиакон с супругой, на полном ходу врезалось в стоявшую на дороге "газель".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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