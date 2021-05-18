Пять человек стали жертвами страшного ДТП с "газелью" в Красноярском крае

Пять человек погибли в результате страшного ДТП с участием легкового автомобиля и "газели" в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

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"Водитель автомобиля Honda Civic Ferio, двигаясь со стороны г. Ачинска в сторону г. Боготола, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2747 (фургон)", — рассказали в управлении.

Все пятеро погибших — мужчины. Это водитель и пассажиры автомобиля Honda. Правоохранители выясняют подробности аварии.