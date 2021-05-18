Россиян призвали скупать доллары, невзирая на курс

В настоящее время лучше вкладывать имеющиеся средства в доллар, невзирая на его курс. С таким советом к россиянам обратился эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В целом для защиты долгосрочных сбережений лучше планомерно вкладываться в инвалюту по мере появления таких накоплений, не особо задумываясь о её курсе", — советует эксперт агентству "Прайм".

По словам эксперта, суммы, накопленные на летний отдых, как правило, невелики, а волатильность на валютном рынке в последнее время снижена, поэтому лучше вкладывать имеющиеся средства в валюту без оглядки на курс. Он заметил, что лучше избегать экстремальных фаз рынка, когда под страхом девальвации спрос на валюту поднимает её на экономически необоснованный уровень. Например, подобная ситуация уже была в декабре 2014-го, в январе 2016 года.