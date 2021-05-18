В СК раскрыли подробности обнаружения пропавшего в Нижнем Новгороде ребёнка и его "похитителя"

Найденный в Нижнем Новгороде 6-летний мальчик Артём, пропавший с детской площадки, весь день гулял по городу с 35-летним мужчиной. Их обоих обнаружили гуляющими вдоль дороги, сообщает СУ СК РФ по региону.

"Сотрудники полиции обнаружили ребёнка, идущего вдоль дороги с 35-летним мужчиной, в Сормовском районе Н. Новгорода. Предварительно, всё это время мальчик находился с 35-летним мужчиной, зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по городу Нижнему Новгороду", — уточнили в управлении.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается, не подвергся ли ребёнок каким-либо противоправным деяниям, но при осмотре видимых телесных повреждений у мальчика не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.