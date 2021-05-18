Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В СК раскрыли подробности обнаружения пропавшего в Нижнем Новгороде ребёнка и его "похитителя"

Правоохранители устанавливают, не подвергался ли мальчик каким-либо противоправным деяниям.

18 мая, 02:26
7407
<p>Артём. Фото © <a href="https://www.nn.ru/text/incidents/2021/05/18/69919898/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NN.RU</a></p>

Артём. Фото © NN.RU

Найденный в Нижнем Новгороде 6-летний мальчик Артём, пропавший с детской площадки, весь день гулял по городу с 35-летним мужчиной. Их обоих обнаружили гуляющими вдоль дороги, сообщает СУ СК РФ по региону.

"Сотрудники полиции обнаружили ребёнка, идущего вдоль дороги с 35-летним мужчиной, в Сормовском районе Н. Новгорода. Предварительно, всё это время мальчик находился с 35-летним мужчиной, зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по городу Нижнему Новгороду", уточнили в управлении.

В Нижнем Новгороде нашли пропавшего с детской площадки шестилетнего мальчика и его "похитителя"

В Нижнем Новгороде нашли пропавшего с детской площадки шестилетнего мальчика и его "похитителя"

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается, не подвергся ли ребёнок каким-либо противоправным деяниям, но при осмотре видимых телесных повреждений у мальчика не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что шестилетний Артём пропал 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Семья похищенного в Нижнем Новгороде мальчика никогда не попадала в поле зрения органов опеки

вчера в 13:53

Четверо детей попали в больницу после урока физкультуры в Псковской области

вчера в 15:53

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

вчера в 22:38

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1