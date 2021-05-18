Строительство нового российского авианосца оценили в 500 млрд рублей

Член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов рассказал, что новый российский авианосец может обойтись в 500 млрд рублей. По его словам, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных.

"Аванпроект авианосца есть. Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе системы взлёта и посадки летательных аппаратов", — сказал Поспелов в беседе с РИА "Новости".

Также, по его словам, необходимо создать перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения. Поспелов уточнил, что сейчас в составе ВМФ России только один корабль подобного класса — тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", введённый в эксплуатацию в 1991 году. Пока он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту ещё 20 лет.