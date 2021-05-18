Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Строительство нового российского авианосца оценили в 500 млрд рублей

Пока в составе ВМФ РФ есть только один корабль подобного класса, и тот на ремонте.

18 мая, 02:53
<p>Авианосец "Адмирал Кузнецов". Фото © ТАСС / Лев Федосеев </p>

Авианосец "Адмирал Кузнецов". Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов рассказал, что новый российский авианосец может обойтись в 500 млрд рублей. По его словам, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных.

"Аванпроект авианосца есть. Ядерные энергетические установки необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость, тоже есть. Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе системы взлёта и посадки летательных аппаратов", — сказал Поспелов в беседе с РИА "Новости".

Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил "Калибр" в Японском море — видео

Фрегат "Маршал Шапошников" впервые запустил "Калибр" в Японском море — видео

Также, по его словам, необходимо создать перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения. Поспелов уточнил, что сейчас в составе ВМФ России только один корабль подобного класса — тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", введённый в эксплуатацию в 1991 году. Пока он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту ещё 20 лет.

Ранее Лайф сообщал о том, что в состав ВМФ РФ вошёл новый подводный ракетный крейсер "Казань". Главком ВМФ Евменов выразил уверенность в том, что экипаж "Казани" будет с достоинством нести службу и сделает всё для укрепления обороноспособности Российской Федерации.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1