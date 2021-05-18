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В Азербайджане стартует массовая вакцинация "Спутником V"

На первом этапе иммунизация препаратом будет проходить в Бакинском оздоровительном центре.

18 мая, 03:05
<p>Вакцинация в Азербайджане. Фото © ТАСС / Сайт Минобороны РФ</p>

Вакцинация в Азербайджане. Фото © ТАСС / Сайт Минобороны РФ

С 18 мая для жителей Азербайджана становится доступной вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 2 мая. Минздрав республики объявил о начале её применения.

"С 18 мая граждане смогут использовать российскую вакцину "Спутник V" для вакцинации против нового типа коронавирусной инфекции, которая начнётся в бакинской поликлинике на проспекте Азадлыг, 112", — говорится в сообщении.

The Times: немецкие медики аплодируют "умной" российской вакцине "Спутник V"

The Times: немецкие медики аплодируют "умной" российской вакцине "Спутник V"

Вакцину "Спутник V" одобрили в Азербайджане 12 марта. По мнению официальных лиц Азербайджана, антиковидная вакцина уже доказала свою эффективность. Доставка следующей партии вакцины ожидается до конца мая.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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