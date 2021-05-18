В Турции решили предложить россиянам "германский формат" отдыха

Турция представит России новый формат отдыха, аналогичный тому, что был предложен путешественникам из Германии. Об этом сообщает издание Milliyet.

В связи с этим власти подготовят специальный документ, который будет представлен в Москве. Согласно ему, в Турции постараются поддерживать санитарно-эпидемиологические стандарты на высоком уровне на тех курортах, в которых больше всего заинтересованы россияне, например в Эгейском и Средиземноморском регионе.