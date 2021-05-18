Россиян предупредили о необычных схемах обмана на кассе супермаркета

Несмотря на наличие на кассе "умного" оборудования, программ мониторинга и электронных весов, способов обмана потребителей остаётся по-прежнему много. О них рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова.

"Лишний товар в чеке — один из самых распространённых способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто", — пояснил эксперт.

Храмова уточнила, что добавить лишнюю позицию в чек можно вручную или с помощью сканера. Ещё одним способом обмана покупателей является неправильная сдача. Установить факт "ошибки" со сдачей не в пользу покупателя можно, "сняв кассу", то есть выявив излишки денежных средств в кассовом аппарате.

Эксперт также рассказала, что кассир может отсканировать свою карту для начисления бонусов вместо карты клиента. Ещё один способ наживы, который используют недобросовестные сотрудники магазинов, — отмена покупки. Чтобы помешать этому, эксперт советует дождаться, когда чек будет напечатан: пока чек не напечатан, операция не прошла.

Храмова рекомендует сверять чек с перечнем покупок, не отходя от кассы, потому что на данный момент это наиболее эффективный способ противостояния кассовому мошенничеству.