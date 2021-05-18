Врач назвала болезни, которые можно "заработать" под кондиционером

Неправильное использование кондиционера может стать причиной развития таких заболеваний, как ангина, легионеллёз, а также обострения хронических заболеваний органов дыхания и слизистых оболочек глаз. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.

"В случае неправильной эксплуатации такие системы могут послужить источником возникновения таких заболеваний, как ангина, аллергия, легионеллёз, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний (фарингит, хронический ринит, конъюнктивит), заболевания органов дыхания и слизистых оболочек глаз", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

Чтобы снизить риск заражения, врач посоветовала не находиться в закрытом помещении с кондиционером слишком долго, а температуру устанавливать не ниже 18 градусов. Впрочем, для удобства существует простая формула вычисления подходящей температуры воздуха в помещении: разница с внешней средой должна составлять около десяти градусов. То есть если на улице +30, то на кондиционере лучше всего выставить 20 градусов, уточнила Тихонова.