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Врач назвала болезни, которые можно "заработать" под кондиционером

Чтобы этого не произошло, необходимо устанавливать подходящую температуру, вычислить которую можно с помощью простой формулы.

18 мая, 06:15
<p>Фото © ТАСС / Владимир Астапкович </p>

Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Неправильное использование кондиционера может стать причиной развития таких заболеваний, как ангина, легионеллёз, а также обострения хронических заболеваний органов дыхания и слизистых оболочек глаз. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.

"В случае неправильной эксплуатации такие системы могут послужить источником возникновения таких заболеваний, как ангина, аллергия, легионеллёз, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний (фарингит, хронический ринит, конъюнктивит), заболевания органов дыхания и слизистых оболочек глаз", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

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Чтобы снизить риск заражения, врач посоветовала не находиться в закрытом помещении с кондиционером слишком долго, а температуру устанавливать не ниже 18 градусов. Впрочем, для удобства существует простая формула вычисления подходящей температуры воздуха в помещении: разница с внешней средой должна составлять около десяти градусов. То есть если на улице +30, то на кондиционере лучше всего выставить 20 градусов, уточнила Тихонова.

"Советую ещё применять максимально возможные режимы естественной вентиляции. Постоянное проветривание позволяет достичь резкого снижения концентрации инфекционного аэрозоля в воздухе помещений", — добавила врач.

Ранее Лайф предупреждал о риске "заработать" пневмонию при чрезмерном охлаждении помещения с помощью кондиционера в жаркие дни.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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