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Китай передал Белоруссии ещё 300 тысяч доз своей вакцины от ковида

Это не первая поставка гумпомощи из КНР: в феврале в страну поступило 100 тысяч доз препарата.

18 мая, 14:32
<p>Фото © ТАСС / EPA / MOHAMED MESSARA</p>

Фото © ТАСС / EPA / MOHAMED MESSARA

В Белоруссию было доставлено 300 тысяч доз китайской вакцины. Благодаря новой поставке появилась возможность привить от ковида ещё 150 тысяч граждан страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолёт Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китайской Народной Республики. На борту — китайская вакцина от коронавируса", — говорится в сообщении.

Белоруссия разработала собственную вакцину от коронавируса

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Там также напомнили, что в феврале белорусы уже получили от КНР 100 тысяч доз препарата.

Ранее сообщалось, что Белоруссия начала промышленное производство вакцины "Спутник V". Объём выпуска составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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