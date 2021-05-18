Китай передал Белоруссии ещё 300 тысяч доз своей вакцины от ковида
Это не первая поставка гумпомощи из КНР: в феврале в страну поступило 100 тысяч доз препарата.
Фото © ТАСС / EPA / MOHAMED MESSARA
В Белоруссию было доставлено 300 тысяч доз китайской вакцины. Благодаря новой поставке появилась возможность привить от ковида ещё 150 тысяч граждан страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.
"На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолёт Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китайской Народной Республики. На борту — китайская вакцина от коронавируса", — говорится в сообщении.
Там также напомнили, что в феврале белорусы уже получили от КНР 100 тысяч доз препарата.
Ранее сообщалось, что Белоруссия начала промышленное производство вакцины "Спутник V". Объём выпуска составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.
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