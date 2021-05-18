Китай передал Белоруссии ещё 300 тысяч доз своей вакцины от ковида

В Белоруссию было доставлено 300 тысяч доз китайской вакцины. Благодаря новой поставке появилась возможность привить от ковида ещё 150 тысяч граждан страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолёт Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китайской Народной Республики. На борту — китайская вакцина от коронавируса", — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что в феврале белорусы уже получили от КНР 100 тысяч доз препарата.