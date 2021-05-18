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Business Insider: НАТО отработало сценарий высадки спецназа в Крыму

Учения, приближённые к боевым, прошли в Румынии и некоторых странах Восточной Европы. Их главной целью была проверка того, как обычные войска и спецназ смогут взаимодействовать в случае крупного конфликта с Россией.

18 мая, 14:17

Фото © Pixabay

Недавние учения "Троянский след" (Trojan Footprint) и "Чёрный лебедь" (Black Swan), проведённые командованием специальных операций США в Европе с участием стран НАТО, направлены на отработку манёвров в случае конфликта с Россией. Об этом пишет портал Business Insider. Идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС, по мнению автора материала, мог бы стать Крым.

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"Команды "морских котиков" могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли", — перечисляет обозреватель.

В учениях блока принимали участие катера специального назначения ВМС США. Именно они, как указывает автор материала, могли бы скрытно доставлять "морских котиков" к российским объектам в Крыму. В публикации приводится мнение одного из военных, который заявил, что ключевыми преимуществами данных кораблей являются скрытность и огневая мощь.

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Вместе с тем Business Insider упрекнул российскую сторону в том, что та лишает США господства на море и в воздухе и создаёт "реальную угрозу кораблям и самолётам посредством ракет и прочих систем вооружения".

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Ранее Лайф рассказывал, что в Румынии прошли учения НАТО с участием 17 стран. Их целью в Бухаресте назвали подтверждение готовности структур альянса к быстрому перемещению значительных сил "для защиты от любого агрессора".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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