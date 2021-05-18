Business Insider: НАТО отработало сценарий высадки спецназа в Крыму

Недавние учения "Троянский след" (Trojan Footprint) и "Чёрный лебедь" (Black Swan), проведённые командованием специальных операций США в Европе с участием стран НАТО, направлены на отработку манёвров в случае конфликта с Россией. Об этом пишет портал Business Insider. Идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС, по мнению автора материала, мог бы стать Крым.

"Команды "морских котиков" могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли", — перечисляет обозреватель.

В учениях блока принимали участие катера специального назначения ВМС США. Именно они, как указывает автор материала, могли бы скрытно доставлять "морских котиков" к российским объектам в Крыму. В публикации приводится мнение одного из военных, который заявил, что ключевыми преимуществами данных кораблей являются скрытность и огневая мощь.

Вместе с тем Business Insider упрекнул российскую сторону в том, что та лишает США господства на море и в воздухе и создаёт "реальную угрозу кораблям и самолётам посредством ракет и прочих систем вооружения".