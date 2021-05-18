СМИ: "Локомотив" может переехать в "Лужники", а стадион в Черкизове снесут

Московский "Локомотив" может начать проводить свои матчи на стадионе "Лужники", а арена в Черкизове — пойти под снос. Об этом Sport24 рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник.

По его словам, ожидаются консультации с Мэрией Москвы по поводу использования объектов комплекса в Лужниках для нужд красно-зелёных. При этом состояние нынешней арены "Локо" требует серьёзных вложений для проведения реконструкции или же строительства нового стадиона.