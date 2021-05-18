Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

СМИ: "Локомотив" может переехать в "Лужники", а стадион в Черкизове снесут

Состояние нынешней арены железнодорожников требует серьёзных вложений для проведения реконструкции.

18 мая, 14:01
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Московский "Локомотив" может начать проводить свои матчи на стадионе "Лужники", а арена в Черкизове — пойти под снос. Об этом Sport24 рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник.

По его словам, ожидаются консультации с Мэрией Москвы по поводу использования объектов комплекса в Лужниках для нужд красно-зелёных. При этом состояние нынешней арены "Локо" требует серьёзных вложений для проведения реконструкции или же строительства нового стадиона.

"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и стал обладателем Кубка России

"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и стал обладателем Кубка России

Добавим, что в следующем сезоне "Локомотиву" предстоит выступать в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России. При этом в Лужниках железнодорожники базируются с начала текущего года из-за реконструкции на базе в Баковке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1