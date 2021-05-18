СМИ: "Локомотив" может переехать в "Лужники", а стадион в Черкизове снесут
Состояние нынешней арены железнодорожников требует серьёзных вложений для проведения реконструкции.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Московский "Локомотив" может начать проводить свои матчи на стадионе "Лужники", а арена в Черкизове — пойти под снос. Об этом Sport24 рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник.
По его словам, ожидаются консультации с Мэрией Москвы по поводу использования объектов комплекса в Лужниках для нужд красно-зелёных. При этом состояние нынешней арены "Локо" требует серьёзных вложений для проведения реконструкции или же строительства нового стадиона.
Добавим, что в следующем сезоне "Локомотиву" предстоит выступать в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России. При этом в Лужниках железнодорожники базируются с начала текущего года из-за реконструкции на базе в Баковке.
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