Эксперт оценил перспективы внедряемой в Петербурге системы паркшеринга

В Петербурге начали внедрять систему паркшеринга. С помощью приложения водители смогут быстрее найти место для парковки, а после его освобождения получить кешбэк. Это нововведение в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" оценил гендиректор ООО "Пассажир-ТВ" Михаил Бурцев.

Эксперт отметил, что пока делать какие-либо выводы относительно эффективности паркшеринга рано. По его мнению, Петербург очень непростой город для внедрения чего-то нового и только через полгода эксплуатации сервиса будет понятно, приносит он положительные результаты или нет.

Сам Бурцев скептически относится к этому нововведению. С его слов, для решения проблемы с нехваткой парковочных мест в городе необходимы другие инструменты, которые следует реализовывать комплексно. Он отметил, что ситуация изменится лишь тогда, когда питерские автолюбители хотя бы иногда станут пересаживаться на общественный транспорт.