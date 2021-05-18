Эксперт оценил перспективы внедряемой в Петербурге системы паркшеринга
Предполагается, что благодаря ей водители смогут быстрее найти парковочное место, а после его освобождения — получить кешбэк.
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В Петербурге начали внедрять систему паркшеринга. С помощью приложения водители смогут быстрее найти место для парковки, а после его освобождения получить кешбэк. Это нововведение в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" оценил гендиректор ООО "Пассажир-ТВ" Михаил Бурцев.
Эксперт отметил, что пока делать какие-либо выводы относительно эффективности паркшеринга рано. По его мнению, Петербург очень непростой город для внедрения чего-то нового и только через полгода эксплуатации сервиса будет понятно, приносит он положительные результаты или нет.
Сам Бурцев скептически относится к этому нововведению. С его слов, для решения проблемы с нехваткой парковочных мест в городе необходимы другие инструменты, которые следует реализовывать комплексно. Он отметил, что ситуация изменится лишь тогда, когда питерские автолюбители хотя бы иногда станут пересаживаться на общественный транспорт.
Напомним, что данный стартап, позволяющий заранее занять парковочное место, будет реализован не только в Питере, но и в Москве. С помощью этого сервиса желающий припарковаться автолюбитель сможет найти свободное парковочное место, заплатив за это 200 рублей.
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