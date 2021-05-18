Стало известно, в каком формате пройдут школьные выпускные в Подмосковье

В этом году выпускной у старшеклассников Подмосковья пройдёт в традиционном формате. При этом погода позволяет провести праздник на улице, однако с обязательным соблюдением мер санитарной безопасности. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

"В этом году [выпускной] будет проводиться в очном, традиционном формате. Но, естественно, с соблюдением мер безопасности. С масками, с термометрией на входе и так далее. Конечно, на открытом воздухе, потому что погода располагает", — цитирует её телеканал "360".

Глава ведомства отметила, что последний звонок для старшеклассников прозвенит уже на этой неделе — в пятницу или субботу. Точную дату определят руководители образовательных учреждений. А для выпускных запланировали 25 или 26 июня. Выбирать конкретный день будут на усмотрение школы, учитывая пожелания учеников и их родителей.