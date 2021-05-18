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Стало известно, в каком формате пройдут школьные выпускные в Подмосковье

В этом году погода позволяет провести праздник на улице с соблюдением всех мер безопасности, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

18 мая, 13:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В этом году выпускной у старшеклассников Подмосковья пройдёт в традиционном формате. При этом погода позволяет провести праздник на улице, однако с обязательным соблюдением мер санитарной безопасности. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

"В этом году [выпускной] будет проводиться в очном, традиционном формате. Но, естественно, с соблюдением мер безопасности. С масками, с термометрией на входе и так далее. Конечно, на открытом воздухе, потому что погода располагает", — цитирует её телеканал "360".

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Глава ведомства отметила, что последний звонок для старшеклассников прозвенит уже на этой неделе — в пятницу или субботу. Точную дату определят руководители образовательных учреждений. А для выпускных запланировали 25 или 26 июня. Выбирать конкретный день будут на усмотрение школы, учитывая пожелания учеников и их родителей.

А ранее в Минобрнауки рассказали, как будут работать вузы в случае роста заболеваемости коронавирусом. При необходимости учебные заведения проведут вступительную кампанию в онлайн-формате.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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