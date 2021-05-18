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Пермские рабочие спасли увязшую в глине лошадь, момент освобождения попал на видео

Животное наполовину провалилось в яму и не могло выбраться из западни самостоятельно. На помощь пришли неравнодушные местные жители.

18 мая, 13:41
<p>Фото © <a href="https://vk.com/wall-72678479_81177" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK/Свое ТВ/Пермский край</a></p>

Фото © VK/Свое ТВ/Пермский край

В Пермском крае прохожие спасли лошадь, которая застряла в глине. Инцидент произошёл на трассе Березники – Соликамск, сообщает "Своё ТВ — Пермский край".

В Пермском крае спасли лошадь, застрявшую в глине. Видео © VK/Свое ТВ/Пермский край

На кадрах видно, как возле трассы в глиняной яме лежит лошадь. Прохожие пытались вызволить животное из западни, но спасение не увенчалось успехом.

Фото © VK/Свое ТВ/Пермский край

Фото © VK/Свое ТВ/Пермский край

В этот момент мимо проезжала бригада рабочих, которые решили помочь землякам.

Москвичка выкинула из окна два десятка кошек

Москвичка выкинула из окна два десятка кошек

Ранее Лайф писал о том, как в Приморье полицейские спасли лесного кота и енота-альбиноса из заброшенного колодца. Момент спасения диких зверей попал на видео.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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