Пермские рабочие спасли увязшую в глине лошадь, момент освобождения попал на видео
Животное наполовину провалилось в яму и не могло выбраться из западни самостоятельно. На помощь пришли неравнодушные местные жители.
В Пермском крае прохожие спасли лошадь, которая застряла в глине. Инцидент произошёл на трассе Березники – Соликамск, сообщает "Своё ТВ — Пермский край".
В Пермском крае спасли лошадь, застрявшую в глине. Видео © VK/Свое ТВ/Пермский край
На кадрах видно, как возле трассы в глиняной яме лежит лошадь. Прохожие пытались вызволить животное из западни, но спасение не увенчалось успехом.
В этот момент мимо проезжала бригада рабочих, которые решили помочь землякам.
Ранее Лайф писал о том, как в Приморье полицейские спасли лесного кота и енота-альбиноса из заброшенного колодца. Момент спасения диких зверей попал на видео.
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