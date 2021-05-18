Пермские рабочие спасли увязшую в глине лошадь, момент освобождения попал на видео

В Пермском крае прохожие спасли лошадь, которая застряла в глине. Инцидент произошёл на трассе Березники – Соликамск, сообщает "Своё ТВ — Пермский край".

В Пермском крае спасли лошадь, застрявшую в глине. Видео © VK/Свое ТВ/Пермский край

На кадрах видно, как возле трассы в глиняной яме лежит лошадь. Прохожие пытались вызволить животное из западни, но спасение не увенчалось успехом.

В этот момент мимо проезжала бригада рабочих, которые решили помочь землякам.