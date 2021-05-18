В Москве мошенники похитили у известного скульптора почти 3 млн рублей

В Москве мошенники, представившиеся силовиками, похитили со счетов скульптора Андрея Коробцова почти 3 млн рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.

15 мая скульптору поступил первый звонок от некоего Владимира, который представился сотрудником ФСБ. Он предупредил потерпевшего, что его расчётные счета якобы были скомпрометированы и теперь, чтобы не лишиться средств, Коробцову необходимо распределить деньги по другим счетам.

После таких тревожных новостей скульптор незамедлительно отправился в офис банка, где с ним связалась девушка и продиктовала несколько номеров счетов, на которые Коробцов перевёл около 1,6 млн рублей. После этого потерпевшему пришёл документ от мошенников, который якобы подтверждает, что денежные средства переведены в сейфовую ячейку и находятся в безопасности.

Далее Андрею начали приходить СМС с кодами, которые он продиктовал мошенникам, благодаря чему те смогли выудить из его карманов ещё 800 тысяч рублей, после чего счёт был заблокирован. Однако блокировка счёта также не принесла положительных результатов — с Коробцова списали ещё 320 тысяч рублей. Это стало последней каплей, и потерпевший обратился в полицию. На данный момент правоохранители проводят проверку.

Андрей Коробцов — основатель архитектурно-скульптурной мастерской в Москве. Среди наиболее значимых работ — памятник русской княгине Ольге Константиновне Романовой в греческом городе Салоники, монумент Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову в Грозном и памятник фронтовой собаке на Поклонной горе в Москве.