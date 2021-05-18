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Киев предложил запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Ранее там озвучили сроки, когда страна сможет отключиться от энергосистем двух стран и начать сотрудничать с европейскими поставщиками.

18 мая, 13:24
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой принять решение о запрете поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Напомним, что 3 января Незалежная возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России.

"Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Это (импорт электроэнергии. — Прим. Лайфа) противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности синхронизации Объединённой энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности", — говорится на сайте Минэнерго Украины.

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Кстати, в марте в Минэнерго Украины заявили, что страна сможет отсоединиться от российской и белорусской энергосистем в 2022 году. Годом позже украинская энергосистема должна синхронизироваться с ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). В Киеве считают, что это обеспечит демонополизацию рынка.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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