Киев предложил запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой принять решение о запрете поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Напомним, что 3 января Незалежная возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России.

"Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Это (импорт электроэнергии. — Прим. Лайфа) противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности синхронизации Объединённой энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности", — говорится на сайте Минэнерго Украины.