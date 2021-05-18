Блинкен объяснил, чего США хотят от России
При этом глава Госдепа признал, что у Вашингтона и Москвы есть сферы, сотрудничество в которых отвечает интересам обеих сторон.
Фото © Shutterstock
США предпочитают иметь с Россией более стабильные и предсказуемые отношения. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых — в интересах обеих сторон", — сказал он на брифинге в Рейкьявике.
При этом Вашингтон готов отвечать на "безрассудные или агрессивные действия" Москвы в отношении интересов Америки или её партнёров, уточнил Блинкен. Подобный ответ будет не ради конфликта, а потому что такие вызовы "не могут оставаться безнаказанными".
Блинкен станет одним из участников заседания Арктического совета, которое пройдёт 19–20 мая. Он также заметил, что США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией в Арктике и надеются избежать милитаризации региона.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признал подрывающие мировой порядок действия Вашингтона. Однако заметил, что с приходом к власти Джо Байдена ситуация начала меняться в лучшую сторону. Сенатор Алексей Пушков счёл "самокритику" Блинкена "камнем в огород" администрации экс-президента Дональда Трампа.
Комментариев: 0