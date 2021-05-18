Госдума одобрила законопроект о запрете причастным к экстремизму избираться депутатами

Согласно инициативе, руководители и члены таких организаций не смогут пойти на выборы в нижнюю палату парламента в течение 3–5 лет.

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о запрете участия в парламентских выборах россиян, как-либо причастных к экстремистским организациям. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

Предполагается, что руководители таких организаций не смогут избираться в нижнюю палату парламента в течение пяти лет, а рядовые участники — в течение трёх лет со дня запрета судом их деятельности.

"Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны, оправдано с учётом особого статуса депутата", — подчеркнул соавтор документа, глава Комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.