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Опубликовано 18 мая 2021, 16:02

Госдума одобрила законопроект о запрете причастным к экстремизму избираться депутатами

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Согласно инициативе, руководители и члены таких организаций не смогут пойти на выборы в нижнюю палату парламента в течение 3–5 лет.

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о запрете участия в парламентских выборах россиян, как-либо причастных к экстремистским организациям. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

Предполагается, что руководители таких организаций не смогут избираться в нижнюю палату парламента в течение пяти лет, а рядовые участники — в течение трёх лет со дня запрета судом их деятельности.

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"Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны, оправдано с учётом особого статуса депутата", — подчеркнул соавтор документа, глава Комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Напомним, документ, запрещающий баллотироваться в Госдуму лицам, причастным к деятельности террористической или экстремистской организации, был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента в начале мая.

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Роман Имполитов
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