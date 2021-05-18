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В Госдуме рассказали об "опорных пунктах" нежелательных организаций в Европе

Сейчас в реестре нежелательных значится 31 НПО, большинство из которых из США.

18 мая, 05:17
<p>Фото © Государственная дума</p>

Фото © Государственная дума

Организации, признанные в РФ нежелательными, активно реализуют антироссийские проекты через свои опорные пункты в Польше, Чехии, Грузии, на Украине и в Прибалтике, заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

"Установлено, что признанные у нас нежелательными организации в обход закона активно реализуют ориентированные на россиян проекты через сеть "опорных пунктов" на территории государств Восточной Европы — Польши, Чехии; Прибалтики — Литвы, Эстонии; некоторых стран постсоветского пространства — Грузии, Украины", сказал Пискарёв РИА "Новости".

Парламентарий сообщил, что 18 мая Госдума рассмотрит поправки в законодательство РФ, которые предполагают введение уголовной ответственности за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО. В виде наказания предусматриваются штрафы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок от одного года до четырёх лет.

В России предложили запретить участие граждан в работе нежелательных иностранных НПО

В России предложили запретить участие граждан в работе нежелательных иностранных НПО

Пискарёв уточнил, что в настоящее время в реестре нежелательных значится 31 организация: 20 — из США, три — из Великобритании, две — из Чехии и по одной — из Германии, Румынии, Литвы, Канады, Бельгии и Франции.

Ранее Лайф писал о том, что в России предложили ограничить право избираться осуждённым за оскорбление ветеранов.

Авторы
Юлия Коновалова

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