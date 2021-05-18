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Эксперт рассказал, как телевизоры шпионят за людьми

И дал советы, как избежать передачи личных данных.

18 мая, 04:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Современные модели телевизоров действительно способны фиксировать и передавать персональные данные владельцев. Как это происходит и как это предотвратить, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.

Как правило, "опасные" модели оснащены чипом с ненулевой производительностью и встроенной операционной системой, микрофоном, видеокамерой и сетевым интерфейсом.

"В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV", — утверждает Михайлова.

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Однако, как отмечает специалист, запись мультимедиа-контента телевизором скорее редкий случай, но в определённых условиях всё же может использоваться.

Эксперт предлагает изучить историю исходящего трафика телевизора, чтобы выявить передачу мультимедиа-контента через разные протоколы. Также стоит подключить телевизор в отдельный сетевой сегмент, регулярно устанавливать системные обновления и обновления приложений. Кроме всего прочего, Михайлова не рекомендует устанавливать телевизор в зонах личного или конфиденциального пространства (спальни, переговорные и т.д.).

Ранее Лайф писал о том, что в Госдуме назвали незаконной новую политику конфиденциальности WhatsApp.

Авторы
Юлия Коновалова

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