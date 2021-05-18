Вице-премьер Трутнев заявил о необходимости отставки мэра Владивостока
По его мнению, новым градоначальником должен стать управленец, который сможет изменить столицу Приморья к лучшему.
Олег Гуменюк. Фото © Facebook / Администрация Владивостока
Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам осмотра Владивостока согласился с необходимостью отставки мэра города Олега Гуменюка. Сменить градоначальника предложил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
В ходе встречи с Трутневым глава региона заявил, что работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть. По его словам, на развитие города выделяются значительные денежные средства, но "качественных изменений не происходит". Если всё продолжится, то "толку не будет", отметил Кожемяко.
"Могу с вами согласиться, вы действительно правильно вспомнили, мы эту тему с вами [осенью 2020 года] обсуждали. <...> Надо предложить ему написать заявление [об отставке] и искать человека, который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему", — ответил Трутнев.
Напомним, Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока в марте 2019 года. Он сменил на этом посту Виталия Веркеенко, ушедшего в отставку по собственному желанию. В апреле того же года Гуменюк вступил в должность.
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