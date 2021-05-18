Вице-премьер Трутнев заявил о необходимости отставки мэра Владивостока

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам осмотра Владивостока согласился с необходимостью отставки мэра города Олега Гуменюка. Сменить градоначальника предложил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В ходе встречи с Трутневым глава региона заявил, что работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть. По его словам, на развитие города выделяются значительные денежные средства, но "качественных изменений не происходит". Если всё продолжится, то "толку не будет", отметил Кожемяко.

"Могу с вами согласиться, вы действительно правильно вспомнили, мы эту тему с вами [осенью 2020 года] обсуждали. <...> Надо предложить ему написать заявление [об отставке] и искать человека, который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему", — ответил Трутнев.