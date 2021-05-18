Курс биткоина взлетел более чем на 5,5%

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты подскочила более чем на 5,5% после недавнего падения. Цена биткоина на 07:25 мск составила $45,041 тысячи, свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk .

В последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Ранее миллиардер дважды обрушил стоимость биткоина. В первый раз предприниматель сообщил, что Tesla приостанавливает приём цифровой валюты как средства оплаты из-за неэкологичного способа её получения, что сразу обрушило стоимость монеты почти на 10%. Позже Маск обрушил курс биткоина одним твитом.