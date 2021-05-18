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Курс биткоина взлетел более чем на 5,5%

Ранее стоимость валюты своими заявлениями дважды обрушил основатель Tesla Илон Маск.

18 мая, 04:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты подскочила более чем на 5,5% после недавнего падения. Цена биткоина на 07:25 мск составила $45,041 тысячи, свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk.

В пике стоимость главной криптовалюты в мире достигала $45,42 тысячи за штуку, прибавив 6,39%.

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В последнее время курс криптовалюты тесно связан с Илоном Маском и его заявлениями. Ранее миллиардер дважды обрушил стоимость биткоина. В первый раз предприниматель сообщил, что Tesla приостанавливает приём цифровой валюты как средства оплаты из-за неэкологичного способа её получения, что сразу обрушило стоимость монеты почти на 10%. Позже Маск обрушил курс биткоина одним твитом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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