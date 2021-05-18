В Санкт-Петербурге стартовал международный юридический форум (ПМЮФ) "Девять и три четверти: вакцинация правом". В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате.

"Петербургский международный юридический форум пройдёт в онлайн-формате с 18 по 22 мая 2021 года. Гостей "ПМЮФ 9 ¾: вакцинация правом" ждёт пятидневный телемарафон, четыре канала вещания и возможность присоединиться ко всем мероприятиям из любой точки планеты", — говорится на сайте форума.

В рамках мероприятия участников ждут круглые столы и дискуссии. Кроме того, желающие смогут открыть для себя возможности для образования и повышения квалификации. В рамках форума пройдёт совещание, в котором примут участие глава Минюста РФ Константин Чуйченко и его коллеги из Китая, Кипра и Сингапура. Кроме того, ожидается, что на форуме выступит зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Будут обсуждаться такие темы, как концепция цифрового рубля, налоговое право, антимонопольное законодательство и международное право.