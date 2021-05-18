ФАС пока не получала ходатайство "Магнита" о покупке "Дикси"
От этого будут зависеть сроки его рассмотрения и одобрения сделки.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не получала ходатайство о приобретении ретейлером "Магнит" розничной сети "Дикси". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
"Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало", — приводит текст сообщения ТАСС.
В ФАС уточнили, что по закону срок рассмотрения ходатайства может занять месяц с правом продления ещё на два месяца.
Ранее СМИ узнали о планах "Магнита" приобрести 100% акций компании Dixy Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, однако она не является окончательной.
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