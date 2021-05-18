ФАС пока не получала ходатайство "Магнита" о покупке "Дикси"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не получала ходатайство о приобретении ретейлером "Магнит" розничной сети "Дикси". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало", — приводит текст сообщения ТАСС.

В ФАС уточнили, что по закону срок рассмотрения ходатайства может занять месяц с правом продления ещё на два месяца.