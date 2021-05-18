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ФАС пока не получала ходатайство "Магнита" о покупке "Дикси"

От этого будут зависеть сроки его рассмотрения и одобрения сделки.

18 мая, 12:43
<p>Фото © <a href="https://fas.gov.ru/news/31287" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт ФАС</a></p>

Фото © Сайт ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не получала ходатайство о приобретении ретейлером "Магнит" розничной сети "Дикси". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало", — приводит текст сообщения ТАСС.

В ФАС уточнили, что по закону срок рассмотрения ходатайства может занять месяц с правом продления ещё на два месяца.

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Ранее СМИ узнали о планах "Магнита" приобрести 100% акций компании Dixy Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей, однако она не является окончательной.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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