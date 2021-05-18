"Это бизнес-война": Маркетолог объяснил, зачем "Магнит" покупает "Дикси"

Объединение "Магнита" и "Дикси" в единую сеть не только логично, но и ожидаемо. Такое заявление сделал маркетолог Николай Григорьев в беседе с телеканалом "360".

Специалист объясняет, что подобные события происходят в бизнес-среде чуть ли не каждый день. Это делается для того, чтобы один из игроков смог увеличить свою долю рынка, что поможет им обоим противостоять внешним угрозам. Например, в случае "Магнита" и "Дикси" — новой развивающейся в регионах сети магазинов "Светофор".

"Происходит концентрация рынка, капиталов. Вот эти крупные игроки будут друг с другом рубиться, а тем, кто какой-то критической доли рынка не имеет, им будет очень тяжело. Они будут уничтожаться. Поэтому это нормальный ход в конкурентной борьбе", — отметил Григорьев.

Кроме того, маркетолог оценил вероятность ребрендинга. По его мнению, резких перемен ждать не стоит, потому что многие "Магниты" и "Дикси" расположены чуть ли не напротив друг друга, а иметь два одинаковых магазина на расстоянии меньше 50 метров крайне невыгодно. Поэтому, перед тем как холдинг решит сменить бренд, он сперва постарается решить эту проблему.

"Это увлекательная история. Это война, вообще говоря. Она без выстрелов, но это серьёзная бизнес-война", — подытожил эксперт.