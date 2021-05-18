Песков: ЕР была и остаётся главной силой российской политики
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в Кремле следят за рейтингами и других российских партий.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
"Единая Россия" остаётся главной и самой крупной политической силой в стране. Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные опроса о популярности политических партий.
По его словам, в стране публикуются самые разные рейтинги, опросы и данные. В Кремле за этим следят и анализируют.
"Но в любом случае "Единая Россия" была и остаётся главной, самой крупной политической силой российской политики", — отметил Песков.
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Ранее стало известно, что сайт, посвящённый предварительному голосованию политической партии "Единая Россия", подвергся сразу двум хакерским атакам. Глава оргкомитета праймериз Александр Карелин заявил, что "была попытка зарегистрировать левые инструменты", но благодаря грамотным специалистам по информационной безопасности и коллегам попытку посягательства удалось предотвратить.
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