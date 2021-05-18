Песков: ЕР была и остаётся главной силой российской политики

"Единая Россия" остаётся главной и самой крупной политической силой в стране. Так пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные опроса о популярности политических партий.

По его словам, в стране публикуются самые разные рейтинги, опросы и данные. В Кремле за этим следят и анализируют.

"Но в любом случае "Единая Россия" была и остаётся главной, самой крупной политической силой российской политики", — отметил Песков.