Невролог рассказал об опасности кондиционеров для здоровья
Чтобы приборы не нанесли вреда организму, очень важно соблюдать определённые правила при их использовании.
Фото © Pixabay
Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, как правильно пользоваться кондиционерами в жару, чтобы не нанести вред здоровью. Необходимо следить за разницей температур и не направлять холодный воздух на людей.
"Есть несколько основных правил использования кондиционеров в жару. Во-первых, разница температур между температурой, выставленной на кондиционере, и температурой снаружи не должна превышать пяти-семи градусов. Это нужно, чтобы люди не простужались. Во-вторых, струя воздуха не должна быть направлена непосредственно на человека. В-третьих, кондиционер обязательно должен быть прочищен", — объяснил он в беседе с RT.
Доктор добавил, что при использовании непрочищенного устройства можно заболеть не только банальной простудой, но и куда более серьёзным и смертельным легионеллёзом, или "болезнью легионеров". Эта палочка может вызывать очень тяжёлые и крайне опасные, особенно для людей старшего возраста, пневмонии, поэтому очень важно регулярно чистить приборы.
Ранее врач назвала болезни, которые можно "заработать" под кондиционером. Чтобы этого не произошло, необходимо устанавливать подходящую температуру, вычислить которую можно с помощью простой формулы.
Комментариев: 0