Невролог рассказал об опасности кондиционеров для здоровья

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, как правильно пользоваться кондиционерами в жару, чтобы не нанести вред здоровью. Необходимо следить за разницей температур и не направлять холодный воздух на людей.

"Есть несколько основных правил использования кондиционеров в жару. Во-первых, разница температур между температурой, выставленной на кондиционере, и температурой снаружи не должна превышать пяти-семи градусов. Это нужно, чтобы люди не простужались. Во-вторых, струя воздуха не должна быть направлена непосредственно на человека. В-третьих, кондиционер обязательно должен быть прочищен", — объяснил он в беседе с RT.

Доктор добавил, что при использовании непрочищенного устройства можно заболеть не только банальной простудой, но и куда более серьёзным и смертельным легионеллёзом, или "болезнью легионеров". Эта палочка может вызывать очень тяжёлые и крайне опасные, особенно для людей старшего возраста, пневмонии, поэтому очень важно регулярно чистить приборы.