На могиле Балабанова в Петербурге появится памятник, созданный вдовой режиссёра

На могиле Алексея Балабанова в Санкт-Петербурге установят мемориал, который будет посвящён известному режиссёру. Об этом рассказала вдова Балабанова Надежда.

"Спешу успокоить поклонников творчества, которые просили установить памятник, мы поставим его в середине июля", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Могила Балабанова находится на Смоленском кладбище, однако найти её среди других достаточно сложно, ведь, как и завещал сам сценарист, сделана она очень аскетично: с простым деревянным крестом и фотографией.

Автором мемориала стала сама Надежда, поскольку предлагаемые проекты ей не нравились. Памятник будет минималистичным, без портрета, сейчас идёт его изготовление.

"Как он будет выглядеть, говорить преждевременно. Это долгая ручная работа. Если мне не понравится результат, будем переделывать", — заметила вдова режиссёра.

Она также уточнила, что не будет участвовать в памятных мероприятиях в годовщину смерти Балабанова 18 мая и уедет из города к духовному наставнику Алексея иеромонаху Рафаилу.