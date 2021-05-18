Песков: Россия мечтает дойти до финала чемпионата Европы по футболу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся страна мечтает о выходе национальной сборной в финал чемпионата Европы по футболу, который пройдёт с 11 июня по 11 июля.

"Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также рассказал, что пока в планах президента России Владимира Путина не значится посещение игр ЧЕ.

"Пока мне не известно о планах присутствовать на матче (Россия — Бельгия. — Прим. Лайфа). Пока нет в графике у президента (посещение матча Россия — Финляндия. — Прим. Лайфа). Но это дело такое — если будет принято решение, президент, естественно, посетит матч. Но пока нет в графике", — подытожил Песков.