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Песков: Россия мечтает дойти до финала чемпионата Европы по футболу

Представитель Кремля также рассказал, что пока в планах президента Владимира Путина не значится посещение игр ЧЕ.

18 мая, 09:56
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся страна мечтает о выходе национальной сборной в финал чемпионата Европы по футболу, который пройдёт с 11 июня по 11 июля.

"Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем", — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков также рассказал, что пока в планах президента России Владимира Путина не значится посещение игр ЧЕ.

"Пока мне не известно о планах присутствовать на матче (Россия — Бельгия. — Прим. Лайфа). Пока нет в графике у президента (посещение матча Россия — Финляндия. — Прим. Лайфа). Но это дело такое — если будет принято решение, президент, естественно, посетит матч. Но пока нет в графике", — подытожил Песков.

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Напомним, что в рамках чемпионата Европы в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с командами России (12 июня), Дании (17 июня) и Финляндии (21 июня). Кроме Северной столицы игры турнира примут Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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