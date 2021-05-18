В Кремле рассказали, повлияет ли коронавирус на проведение ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что все необходимые меры предосторожности будут соблюдаться.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Власти пока не планируют отменять Петербургский международный экономический форум, который должен состояться с 2 по 5 июня, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Северной столице. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Идёт подготовка. Тем более что подготовка форума в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. И, конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения при проведении форума. Поэтому пока нет никаких ограничений, всё идёт своим чередом", — сказал Песков.
Ранее Лайф сообщал, что Петербургский международный экономический форум в этом году пройдёт в очном формате с использованием современных цифровых технологий.
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