Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Кремле рассказали, повлияет ли коронавирус на проведение ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что все необходимые меры предосторожности будут соблюдаться.

18 мая, 09:36
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Власти пока не планируют отменять Петербургский международный экономический форум, который должен состояться с 2 по 5 июня, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Северной столице. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Идёт подготовка. Тем более что подготовка форума в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. И, конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения при проведении форума. Поэтому пока нет никаких ограничений, всё идёт своим чередом", — сказал Песков.

Путин намерен принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате

Путин намерен принять участие в пленарном заседании ПМЭФ в очном формате

Ранее Лайф сообщал, что Петербургский международный экономический форум в этом году пройдёт в очном формате с использованием современных цифровых технологий.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Эпичный удар молнии в купол Исаакиевского собора в Петербурге попал на видео

вчера в 20:52

В Санкт-Петербурге стартовал международный юридический форум

вчера в 12:47

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

вчера в 22:38

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1