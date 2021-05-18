В России за сутки выявили чуть больше восьми тысяч случаев ковида
В то же время полностью вылечилось ещё свыше девяти тысяч пациентов.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
В России за последние сутки выявили 8183 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперштаб по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране.
Больше всего заболевших зафиксировали в Москве. Там за сутки зарегистрировано 2430 случаев ковида. Следом — Санкт-Петербург (772) и Московская область (709). Вместе с тем полностью выздоровело и выписалось из больниц 9349 пациентов по всей стране.
Таким образом, с начала пандемии в стране было выявлено 4 913 439 случаев коронавируса. Из них 4 527 878 человек уже выздоровели. Скончалось 114 723 пациента.
Сегодня президент Владимир Путин заявил о скором запуске в гражданский оборот четвёртой российской вакцины от коронавируса. Речь идёт о препарате "Спутник лайт", который был зарегистрирован в стране в начале мая.
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