Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В России за сутки выявили чуть больше восьми тысяч случаев ковида

В то же время полностью вылечилось ещё свыше девяти тысяч пациентов.

18 мая, 08:43
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин </p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В России за последние сутки выявили 8183 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперштаб по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране.

Больше всего заболевших зафиксировали в Москве. Там за сутки зарегистрировано 2430 случаев ковида. Следом — Санкт-Петербург (772) и Московская область (709). Вместе с тем полностью выздоровело и выписалось из больниц 9349 пациентов по всей стране.

"В России не будет коллективного иммунитета против ковида": Пугающие прогнозы врачей по вакцинации

"В России не будет коллективного иммунитета против ковида": Пугающие прогнозы врачей по вакцинации

Таким образом, с начала пандемии в стране было выявлено 4 913 439 случаев коронавируса. Из них 4 527 878 человек уже выздоровели. Скончалось 114 723 пациента.

Сегодня президент Владимир Путин заявил о скором запуске в гражданский оборот четвёртой российской вакцины от коронавируса. Речь идёт о препарате "Спутник лайт", который был зарегистрирован в стране в начале мая.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Всё спокойно", но новые койки ставят: симптомы третьей волны ковида в России

вчера в 21:40

Что делает с лёгкими всего одна сигарета: эксперимент, после которого кто угодно бросит курить

вчера в 10:44

Брошенные Rolls-Royce и Tesla: кто забыл на столичных штрафстоянках роскошные авто

вчера в 21:40

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

ХАМАС опроверг сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1