В России за сутки выявили чуть больше восьми тысяч случаев ковида

В России за последние сутки выявили 8183 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперштаб по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране.

Больше всего заболевших зафиксировали в Москве. Там за сутки зарегистрировано 2430 случаев ковида. Следом — Санкт-Петербург (772) и Московская область (709). Вместе с тем полностью выздоровело и выписалось из больниц 9349 пациентов по всей стране.