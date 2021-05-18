"Он этого достоин": Депутат поддержал идею деятелей культуры увековечить память о Лужкове

Деятели культуры обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой увековечить память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Депутат Московской городской думы и председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов в беседе с Лайфом назвал эту инициативу правильной.

Исходя из текста послания, которое опубликовал МК, деятели культуры (среди которых Юрий Башмет, Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Константин Райкин, Александр Ширвиндт, Инна Чурикова и другие) считают правильным назвать в честь экс-мэра одну из городских улиц или площадей. Артисты заявили, что Лужков всегда помогал творчеству в городе и поддерживал его, а также держал на личном контроле все столичные проекты, связанные с культурой.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов отмечает, что идея эта правильная, потому что Юрий Михайлович принял город в очень тяжёлое для столицы время и делал всё, что было в его силах, чтобы Москва становилась лучше.

"Я думаю, что Юрий Михайлович достоин, он много сделал. Особенно в 90-е годы, везде грязь, разруха, после Попова он преобразил Москву. Знаем, какие к нему тоже были у людей претензии, но Юрий Михайлович, с моей точки зрения, заслуживает памяти", — сказал Герасимов.

Однако депутат отмечает, что существуют чёткие правила и строгие процедуры, которые необходимо соблюсти.

"Важно понять, где это будет сделано и каким образом будет увековечена память. Поскольку я не смотрел количество его наград, какие у него есть, дают ли они право, поскольку 10 лет (с момента смерти) ещё не прошло, поэтому всё по закону должно быть", — заключил Герасимов.