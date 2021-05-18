Россиян предупредили о подорожании чая к осени

В России могут взлететь цены на чай. Об этом поставщики предупредили розничные сети, сообщает "Коммерсант". По данным издания, подорожание может быть обусловлено закрытием крупных чайных плантаций в Индии. По словам одного из ретейлеров, поставщики пытаются индексировать закупочные цены на 12%, ссылаясь на усложнившуюся ситуации с коронавирусом в этой стране.

Стоит отметить, что Россия является одним из основных потребителей индийского чая. В прошлом году Индия поставила РФ почти 150 тысяч тонн своей продукции, заявил гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Он пояснил, что пик сезона сбора чая приходится на июнь-август. Вероятнее всего, на розничных ценах подорожание может отразиться в сентябре.

В "Росчайкофе" намерены предложить Минсельхозу и Минфину ввести для чая льготную ставку НДС в 10% против действующих 20%. Как отметил глава ассоциации, это поможет стабилизировать цены для потребителей.

Ранее Лайф писал о том, что резкий рост случаев заражения коронавирусом в Индии, а также засуха могут помешать сбору урожая чая. Производители уверяют, что, если ситуацию со вспышкой заболеваемости не удастся взять под контроль, цены на этот товар могут вырасти.